Linea 1 Napoli chiusa da oggi fino al 13 settembre: orari delle navette bus e corse della metro

La Linea 1 della metropolitana di Napoli resta chiusa nel tratto Piscinola-Colli Aminei da oggi, lunedì 29 giugno, fino a domenica 13 settembre 2026. Lo stop è necessario per consentire i lavori di sostituzione del secondo binario nell’ambito della manutenzione ventennale dell’infrastruttura. Durante il periodo di chiusura saranno attive navette bus sostitutive e alcune corse limitate della metropolitana nelle prime ore del mattino e in tarda serata.

Linea 1 Napoli chiusa tra Piscinola e Colli Aminei fino al 13 settembre: orari metro e navette bus

Disagi in vista per migliaia di pendolari e viaggiatori della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Da oggi, lunedì 29 giugno, e fino a domenica 13 settembre, resta sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone e Colli Aminei per consentire importanti interventi di manutenzione dell’infrastruttura.

I lavori riguardano il rifacimento del secondo binario, dopo che nel 2025 era stato già sostituito il primo. Si tratta di un intervento programmato da Anm nell’ambito della manutenzione ventennale della linea, indispensabile per garantire sicurezza e affidabilità del servizio.

La metropolitana continuerà invece a circolare regolarmente sull’intera tratta Colli Aminei-Centro Direzionale, in entrambe le direzioni e per tutto l’orario di esercizio.

Corse della metro garantite durante i lavori

Per limitare i disagi, Anm ha previsto alcune corse straordinarie sulla tratta interessata dalla chiusura. Tutti i giorni partiranno treni da Piscinola diretti verso il Centro Direzionale, con fermate a Chiaiano e Frullone, ai seguenti orari: 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00. I passeggeri dovranno effettuare il cambio treno alla stazione di Colli Aminei per proseguire il viaggio.

Corse serali

In direzione Piscinola, le partenze da Colli Aminei saranno:

Da domenica a giovedì: 21:49, 22:02, 22:20, 22:38, 22:47, 22:59, 23:12, 23:31 e 23:41

21:49, 22:02, 22:20, 22:38, 22:47, 22:59, 23:12, 23:31 e 23:41 Venerdì e sabato

Grazie al prolungamento del servizio saranno disponibili ulteriori corse alle: 00:40, 01:02, 01:20, 01:29, 01:40, 01:51 e 02:03.

Navette bus sostitutive: percorso e frequenza

Per garantire i collegamenti tra le stazioni chiuse è stato attivato un servizio di navette sostitutive, operativo tutti i giorni dalle 6 alle 23:40. Le navette collegheranno esclusivamente le seguenti fermate: Piscinola, Chiaiano, Frullone, Policlinico e Colli Aminei. La frequenza prevista è di circa un autobus ogni 10 minuti, con fermate dedicate esclusivamente in corrispondenza delle stazioni della metropolitana.

Nessuna chiusura anticipata e parcheggi aperti

Durante tutto il periodo dei lavori non sono previste le consuete chiusure anticipate serali della Linea 1. Inoltre resteranno regolarmente aperti e utilizzabili i parcheggi di Scampia, Chiaiano e Frullone, così da agevolare l’interscambio tra auto private, navette e metropolitana.