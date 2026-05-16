Maggio dei Monumenti ad Aversa: viaggio tra giardini e palazzi storici cittadini

Un viaggio tra giardini storici, antichi palazzi e prelibatezze enogastronomiche della città normanna. Aversa si prepara alla due giorni del 23 e 24 maggio organizzata nell’ambito del Maggio dei Monumenti e della Giornata mondiale della Biodiversità. Il programma è stato presentato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa al Comune.

L’iniziativa vede la collaborazione del Gruppo Fai, della Diocesi, delle scuole del territorio e di numerose associazioni cittadine. Tra i luoghi protagonisti dell’evento Palazzo Vitale, Palazzo Saporito, Palazzo Orineti e l’ex Casa del Fascio, destinata a diventare Casa Millennio, dove sarà presentata la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2030 e che diventerà sede dell’assessorato alla Cultura.

In programma anche visite guidate al Museo Diocesano di Aversa, alla Biblioteca Paolo VI, alla Cattedrale di San Paolo, alla casa di riposo “Giacinto Sagliano”, al museo dell’ex Opg e alla chiesa di San Giovanni Evangelista, dove sarà inaugurata una mostra fotografica.

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