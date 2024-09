Prenderanno ufficialmente il via i lavori di restyling per via Nobel, ad Aversa, la prossima settimana. Il progetto, finanziato con oltre due milioni di euro già stanziati da tempo, vedrà un importante intervento di riqualificazione della strada, nonché una delle principali vie d’accesso alla città normanna e arteria fondamentale che conduce all’Ospedale “Giuseppe Moscati”.

Aversa, al via i lavori su via Nobel settimana prossima: progetto restyling anche per Variante

L’inizio effettivo dei lavori è fissato per i primi giorni di ottobre, come concordato tra l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, e la ditta incaricata, dopo un incontro decisivo tenutosi lo scorso venerdì per fare il punto della situazione.

Per quanto riguarda invece la Variante, che versa in condizioni precarie, è in fase di sviluppo un progetto che prevede l’allargamento dei marciapiedi, l’inserimento di alberi, una pista ciclabile, la rimozione dello spartitraffico e la creazione di dossi per la sicurezza. Una rotonda verrà inoltre aggiunta per migliorare la circolazione.

Venerdì si terrà un incontro finale tra l’assessore Sagliocco, i consiglieri Raffaele De Gaetano, Raffaele Oliva, Mario De Michele e Dino Carratù e il presidente della Commissione ai Lavori Pubblici, Pietro Giglio, prima che il piano venga sottoposto alla giunta comunale per l’approvazione.

Il servizio