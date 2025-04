Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ripristino dei loculi nel cimitero di Aversa, con interventi mirati alle tettoie danneggiate da infiltrazioni e usura. Le operazioni, che proseguiranno nei prossimi giorni, sono state oggetto questa mattina di un sopralluogo da parte dell’assessore con delega al cimitero, Francesco Sagliocco, e del presidente della commissione lavori pubblici, Pietro Giglio.

Aversa, al via i lavori di ripristino dei loculi al cimitero: ma il verde resta un problema

I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto”, ha dichiarato Sagliocco in un post sui social, assicurando il massimo impegno per completare l’intervento nei tempi stabiliti. Tuttavia, a far discutere resta lo stato del verde all’interno del camposanto: in diverse aree l’erba alta ha invaso anche le panchine, rendendo difficoltosa la fruizione degli spazi.

Il servizio