Aversa, tempi di attesa troppo “lunghi”: figlia di paziente aggredisce infermiera. Arrestata

Ennesima aggressione al personale sanitario. Questa volta al Moscati di Aversa, dove tra le 22 e le 23 la figlia di una paziente 90enne (codice verde) ha aggredito un’infermiera lamentando tempi di attesa troppo lunghi. La sanitaria è stata strattonata e presa a schiaffi. In un primo momento sono intervenute le guardie giurate e successivamente i carabinieri. I militari dell’Arma hanno identificato l’aggreditrice e l’hanno arrestata. La donna verrà giudicata con rito direttissimo. L’infermiera aggredita è stata medicata e dimessa con cinque giorni di prognosi.

Sempre ieri sera, presso il nosocomio normanno, si è consumata un’altra aggressione. Questa volta ai danni di un medico. L’aggressore era una persona ubriaca, immediatamente bloccata dalle guardie giurate. Per il professionista nessuna grave conseguenza.

L’appello della CISL

Dalla segreteria provinciale della CISL invocano maggiori controlli e sicurezza per gli operatori sanitari nei presidi dove l’afflusso di pazienti è maggiore: “La segreteria provinciale e presidiale della CISL fp, esprime piena solidarietà alla collega aggredita presso il Pronto Soccorso di Aversa. Un episodio gravissimo che condanniamo con fermezza e che evidenzia, ancora una volta, la necessità di garantire la sicurezza degli operatori sanitari”, si legge in una nota.

“Chiediamo alle autorità competenti misure urgenti e concrete per arginare questo fenomeno, che sta assumendo proporzioni inaccettabili, e l’istituzione immediata di un drappello h24 di Polizia presso il presidio ospedaliero, al fine di tutelare chi ogni giorno chi lavora per la salute dei cittadini – aggiungono dalla CISL -. La sicurezza sul lavoro è un diritto, non una concessione. Non possiamo più tollerare aggressioni nei luoghi di cura”.