Stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’auto durante una manovra di svolta. È ricoverato in prognosi riservata un 82enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di ieri ad Aversa, all’incrocio tra via Raffaello e via Botticelli. Alla guida della vettura un 49enne, denunciato dai carabinieri con l’ipotesi di lesioni personali colpose. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.

Aversa, 82enne investito mentre attraversava la strada: nei guai 49enne

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Aversa, guidati dal comandante Silvestro Verde, l’automobilista, mentre effettuava una svolta, avrebbe investito l’anziano che in quel momento stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe una possibile distrazione del conducente, che potrebbe non essersi accorto della presenza del pedone.

Immediati i soccorsi. L’82enne è stato trasportato inizialmente all’ospedale normanno. Le sue condizioni hanno poi reso necessario il trasferimento al San Giovanni Bosco di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, verificando anche la regolarità dei documenti di guida e della copertura assicurativa del veicolo. L’auto è stata sequestrata e affidata a una ditta autorizzata, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato denunciato in stato di libertà.