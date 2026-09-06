Aversa, “Cosmogenesi”: Antonio della Volpe presenta il suo libro sull’origine dell’Universo, dell’uomo e della vita

AVERSA (CE) – Un viaggio affascinante alle origini dell’Universo, della Terra, della vita e dell’uomo, fino al confronto con il racconto biblico. È questo il cuore di “Cosmogenesi. Nascita dell’Universo, Pianeta Terra, dell’origine della Vita, dell’Uomo e della Bibbia”, il libro del Cav. Antonio della Volpe, che sarà presentato domenica 20 settembre 2026, alle ore 9.30, presso l’Auditorium Hotel del Sole, in Piazza Mazzini 27, ad Aversa.

L’appuntamento si propone come un momento di approfondimento e confronto attorno ai grandi interrogativi che da sempre accompagnano l’umanità: la nascita dell’Universo, l’origine della vita, la comparsa dell’uomo sulla Terra e il rapporto tra la storia dell’umanità e la narrazione biblica.

Ad aprire e moderare i lavori sarà il dott. Luciano Ghelfi, giornalista parlamentare del TG2. Seguiranno i saluti del dott. Francesco Matacena, sindaco della città di Aversa, e del dott. commercialista Antonio Santagata, presidente dell’Accademia Leopoldo Santagata. La prof.ssa Giuliana Andreozzi darà quindi lettura della prefazione del volume.

Tra gli interventi è previsto quello del Prof. Arch. Rocco Romeo, giornalista, scrittore e saggista, che offrirà una riflessione sui temi della genesi dell’Universo, della storia della Terra, dell’origine della vita e dell’uomo, della sua comparsa sulla Terra e della storia della Bibbia.

La sezione dedicata a relazioni, riflessioni e commenti vedrà inoltre la partecipazione della dott.ssa Nicola De Chiara, assessore alla Cultura della città di Aversa, e del dott. Vincenzo Sagliocco, editorialista e direttore de “Il Quindicinale Osservatorio Cittadino”.

Le conclusioni saranno affidate all’autore Cav. Antonio della Volpe, presidente dell’Associazione APACIC Casartigiani Aversa e Provincia di Caserta, che offrirà anche una lettura della simbologia della copertina del volume in chiave esoterica. Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale.

La presentazione di “Cosmogenesi” vuole così andare oltre la tradizionale presentazione libraria, trasformandosi in un’occasione di dialogo tra differenti prospettive culturali e interpretative. Interrogarsi sulle origini significa, in fondo, interrogarsi sull’uomo, sulla sua presenza nel mondo e sul significato del suo cammino nella storia. L’iniziativa vede come sponsor ufficiale Casartigiani Aversa.