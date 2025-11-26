Aversa. Un uomo originario della provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Aversa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Aversa, 40 dosi di cocaina pronte allo smercio: arrestato pusher al rione San Lorenzo

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante. Gli agenti, nel transitare nei pressi degli alloggi popolari del rione San Lorenzo, hanno notato il soggetto, già emerso in precedenti attività investigative legate al traffico di droga. Il comportamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una verifica più approfondita.

Durante il controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di circa quaranta dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a una somma di denaro contante suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.