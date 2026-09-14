Aversa, scappa a bordo di uno scooter con la fidanzata: arrestato 22enne con droga

È stato arrestato nella tarda serata di ieri, ad Aversa, un giovane del posto, classe 2004, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio condotto dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, impegnati nella vigilanza delle principali arterie cittadine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane si trovava in viale Europa a bordo di un Piaggio Beverly 500, insieme alla fidanzata, quando, alla vista dell’autoradio, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente.

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La fuga, tuttavia, sarebbe durata pochi istanti. I carabinieri hanno infatti raggiunto e bloccato il mezzo. Nel corso della manovra, lo scooter ha urtato il paraurti della pattuglia, provocando danni di lieve entità. Nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni e le persone soccorse hanno rifiutato le cure del personale del 118.

A seguito della perquisizione personale e del veicolo, i militari avrebbero rinvenuto complessivamente 1,39 grammi di crack, suddivisi in quattro involucri, 0,88 grammi di cocaina, contenuti in tre involucri, e 4,57 grammi di hashish, anch’essi suddivisi in tre involucri. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre trovata la somma di 228,85 euro in contanti. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e, ultimate le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria competente.