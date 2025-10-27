Sotto la minaccia di un martello, avrebbero costretto un ragazzo di 16 anni di Giugliano a consegnare l’orologio che aveva al polso e venti euro che aveva con sé. I fatti sono avvenuti ieri sera ad Aversa, intorno alle 21.40, in via del Plebiscito, a pochi passi da un noto bar. A denunciare l’ennesimo episodio di criminalità giovanile è stata la madre della vittima, attraverso un post sui social che in poco tempo è diventato virale.

Aversa, 16enne di Giugliano minacciato con un martello e rapinato di orologio e contanti

“Mio figlio di 16 anni si trovava nei pressi del palazzo che ospitava il Giudice di Pace, quando ha subito una rapina da due coetanei armati di un martello. Vorrei dire: se non si può nemmeno stare seduti tranquilli su una panchina a mangiare un panino, veramente siamo messi molto male”, scrive la donna nel post.

L’adolescente era con un amico, seduti su una panchina intenti a mangiare un panino, quando sono stati avvicinati da due ragazzi, entrambi italiani. “Parlavano napoletano, quindi crediamo siano della zona”, spiega la signora a Teleclubitalia. Uno dei due ha fatto cadere a terra il panino dell’amico della vittima, poi si sono scagliati contro il 16enne: dapprima lo hanno minacciato con un martello, poi lo hanno strattonato, costringendolo a consegnare l’orologio (di modesto valore economico) che aveva al polso e i pochi euro che aveva nel portafogli.

“Poteva succedere qualcosa di grave a mio figlio. Non è successo, fortunatamente, ma potrebbe capitare a qualcun altro”, aggiunge amareggiata la donna. Intanto, i genitori della vittima hanno sporto regolare denuncia alla Polizia. La rapina, che ha visto coinvolti i due adolescenti, si è verificata in una strada abitualmente frequentata da giovani, anche di domenica sera. Ma, secondo quanto si apprende, ieri sera nessuno avrebbe notato nulla: né i passanti né gli avventori del bar sono intervenuti per fermare la rapina. Intanto, ad Aversa, resta alto l’allarme sicurezza, tra furti e rapine che si verificano con una certa frequenza, soprattutto nei fine settimana.