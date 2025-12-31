Truffa dello specchietto di fine anno. Stamani i poliziotti della Questura di Avellino hanno rintracciato, in un quartiere periferico del capoluogo, e tratto in arresto R.A. di 29 anni. Diversi gli episodi contestati.

Avellino, truffe dello specchietto agli automobilisti: arrestato 29enne

Ricostruito il modus operandi. In particolare, dopo aver avvicinato le auto in corsa a bordo di autovetture a noleggio, il giovane truffatore simulava il presunto urto e conseguente danneggiamento al proprio mezzo. Con tale pretesto fermava gli automobilisti e avanzava richieste di denaro contante, prospettando conseguenze negative in caso di rifiuto. In questo modo si configurava una vera e propria estorsione.

Gli investigatori hanno altresì accertato che, in diverse circostanze, per sottrarsi all’identificazione, il 29enne si è dato alla fuga eseguendo manovre di guida pericolose. All’esito dell’attività investigativa condotta, veniva associato alla Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino – Frazione di Bellizzi Irpino. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari.