Pensava di non ritrovarli in più. E invece ad accorgersi per strada dei due assegni da 30mila euro – del valore di 15mila euro ciascuno – è stata una casalinga di 54 anni a ritrovarli e a telefonare alle forze dell’ordine.

Avellino, casalinga trova per strada due assegni da 30mila euro e li restituisce

La storia arriva da Avellino e vede per protagonisti il titolare di un’agenzia immobiliare e una donna del posto. Stando a quanto si apprende, l’uomo aveva appena ricevuto i due assegni come pagamento preliminare per l’acquisito di un immobile.

Mentre camminava nel centro di Avellino e si stava dirigendo in banca per incassare gli assegni, l’uomo li perde per strada. Nel frattempo in via De Renzi stava passeggiando la donna che nota i due assegni sul marciapiedi, li raccoglie e allerta le forze dell’ordine.

Sul posto intervengono gli agenti della Polizia di Stato, che recuperano gli assegni e risalgono all’intestatario che, insieme al titolare dell’agenzia, tentano di rintracciare, invano, la 54enne, che ha preferito rimanere anonima. Secondo i poliziotti, infatti, la donna o chiunque altro avrebbe potuto facilmente incassarli presentando un documento dell’intestatario.