Terribile incidente stradale nella notte a Mercogliano, in provincia di Avellino: un’auto ha improvvisamente sbandato e si è ribaltata su un fianco. Ferita una ragazza di 24 anni. A darne notizia è Fanpage.it.

Avellino. Auto sbanda e si ribalta, 24enne resta incastrata: liberata dai pompieri

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il sinistro stradale si è verificato intorno alle 4.40 nei pressi del casello autostradale, in località Torrette. La giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della guida nei pressi di una rotatoria e la vettura si è poi ribaltata sul lato del guidatore.

Sul posto sono dunque intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno estratto la ragazza dal groviglio di lamiere in cui era rimasta incastrata. La 24enne è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti anch’essi sul posto. La giovane è stata dunque trasportata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta alle cure del caso. Per fortuna non avrebbe riportato ferite giudicate gravi. I vigili del fuoco hanno poi provveduto anche a mettere in sicurezza la vettura incidentata.