Un intervento dei carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa ha permesso di salvare “Nairobi”, una femmina di American Staffordshire Terrier rinchiusa in condizioni di grave disagio. L’animale era chiuso in un ristretto recinto di appena 1 metro per 1,5, con la bocca incastrata nella rete metallica, e guaiva disperatamente.

Gricignano di Aversa, Nairobi chiusa in gabbia e con bocca incastrata nella rete: salvata dai Carabinieri

I militari, attirati dal suo lamento, si sono immediatamente avvicinati e hanno trovato la cagnolina in uno spazio talmente angusto da non permetterle nemmeno di girarsi. Nella piccola gabbia erano presenti due ciotole, di cui una con pochissima acqua.

Grazie al microchip, i carabinieri hanno identificato il proprietario, un uomo di 47 anni di Marcianise, denunciato in stato di libertà per maltrattamenti di animali. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l’obbligo di trasferire l’animale in un luogo più idoneo e conforme alle norme sul benessere degli animali.