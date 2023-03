Autostrade per l’Italia è alla ricerca di nuovi operai da assumere all’interno del proprio organico per lo svolgimento di attività legate alla sicurezza, percorribilità e manutenzione della rete autostradale di competenza. La ricerca di personale è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.

Autostrade per l’Italia assume operai con contratto a tempo indeterminato

Le risorse interessate a questo tipo di annuncio, garantiranno la sicurezza, la fluidità della circolazione, gli standard manutentivi e la percorribilità della rete autostradale, anche al verificarsi di eventi incidentali e condizioni climatiche particolari.

Nello specifico i candidati selezionati svolgeranno le seguenti attività:

pattugliamento della tratta autostradale al fine di individuare le situazioni anomale o costituenti potenziale pericolo per la circolazione (emergenza neve, traffico, incidenti stradali, informazioni da sala radio);

manutenzione stradale programmata e preventiva (per es. utilizzo mezzi spargisale, tamponatura buche, rimozione ostacoli carreggiata);

intervento sulle emergenze di viabilità per la segnalazione del pericolo al traffico sopraggiungente e per attività di supporto alla Polizia Stradale;

intervento sulle situazioni di emergenza per le quali è necessaria l’installazione di segnaletica e/o attività con mezzi speciali;

operazioni di prevenzione e abbattimento neve, presidio impianti di stoccaggio e conduzione dei mezzi antigelo e antineve.

Requisiti

Possono candidarsi alle assunzioni Autostrade per l’Italia per operai, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore con preferenza Geometra/Perito industriale;

patente C;

esperienza come operaio presso imprese edili (ambito muratura e/o idraulica e/o meccanica) o presso società di trasporto o in realtà industriali settore pulizie industriali e/o giardinaggio e/o impiantistica;

esperienza preferenziale come autista mezzi d’opera/macchine operatrici presso cantieri settore stradale.

Come candidarsi

Gli interessati all’opportunità di lavoro per operai Autostrade per l’Italia possono candidarsi attraverso il sito web aziendale, alla pagina dedicata alle posizioni aperte. Potete conoscere tutte le offerte di lavoro attive, leggendo la nostra pagina web