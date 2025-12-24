È stato riaperto alla prime luci dell’alba il tratto autostradale nel Casertano dove è avvenuta la spaventosa esplosione in autostrada. Momenti di paura che si sono vissuti sulla A1 Milano-Napoli, tra Capua e Caianello in direzione Roma. Sono servite diverse ore per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni alla carreggiata a seguito dell’incidente avvenuto poco prima delle 17, in cui un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava Gpl.

Autobotte GPL esplosa sull’A1: riaperto il tratto autostradale alle prime luci dell’alba

A seguito dell’incidente la cisterna ha preso fuoco esplodendo. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Polizia stradale e del personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia l’area è stata messa immediatamente in sicurezza e non si sono registrate conseguenze per le persone.

In via precauzionale, era stata subito evacuata l’area interessata, compresi due autogrill presenti nel tratto autostradale coinvolto. Sul posto, fino a questa mattina, hanno operato più squadre dei vigili del fuoco, con autobotti per lo spegnimento dei focolai residui e la completa messa in sicurezza della strada.