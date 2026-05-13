Il Grand Hotel La Sonrisa, celebre per essere stato il set televisivo de “Il Castello delle Cerimonie”, potrà restare aperto almeno fino al prossimo 4 giugno. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalla famiglia Polese, sospendendo temporaneamente il provvedimento di chiusura deciso nei giorni scorsi.

Hotel la Sonrisa, il Consiglio di Stato sospende la chiusura fino al 4 giugno

Solo 48 ore fa il Tar della Campania aveva stabilito la revoca delle licenze della struttura alberghiera di Sant’Antonio Abate, imponendo di fatto l’interruzione delle attività. Una decisione contro la quale i proprietari hanno immediatamente fatto appello. La nuova pronuncia del Consiglio di Stato rinvia tutto all’udienza collegiale fissata per il 4 giugno, data in cui si discuterà nuovamente della vicenda. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Ignazio Tranquilli, legale della famiglia Polese, che ha parlato di “un primo segnale di giustizia” dopo quello che definisce un forte accanimento amministrativo.

Nodo proprietà

Nel frattempo resta aperto anche il fronte legato alla proprietà dell’immobile. La sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, aveva annunciato la revoca delle autorizzazioni spiegando che il complesso dovrebbe passare al patrimonio comunale. Contestualmente era stata firmata anche una nuova ordinanza di sgombero. La prima cittadina aveva chiarito che i provvedimenti rappresentano un passaggio necessario per consentire al Comune di prendere possesso dell’intera area, come previsto dalla sentenza definitiva per lottizzazione abusiva che dispone l’acquisizione degli immobili e dei terreni interessati.