Varcaturo, furto alle prime luci dell’alba in una gastronomia

Arrivano a bordo di un’auto nera alle prime luci dell’alba. Piede di porco e flex e pochi minuti per mettere a segno il colpo. Siamo in via Ripuaria a Varcaturo, Maggio Cucina ha aperto da circa due mesi, ma alle sei del mattino banditi scatenati hanno fatto irruzione nell’attività per rubare.

Secondo il titolare un colpo studiato da chi conosceva l’attività. Ad intervenire i Carabinieri allertati dal vicinato.

Dalle immagini di videosorveglianza i minuti del furto. Alcuni passanti si sono resi conto di quanto stava accadendo, così i malviventi hanno lanciato in strada quel che hanno trovato dai bidoni della spazzatura.

Un furto he riaccende i riflettori sul tema sicurezza in fascia costiera. Stando a quanto ci riferisce il titolare dell’attività, con molta probabilità, la banda potrebbe essere la stessa che ha fatto razzia in alcune abitazioni della zona.