Un grave incidente stradale si è verificato stamattina nel quartiere napoletano di Ponticelli. Una Fiat Punto è finita contro il muro di cinta della strada in via Mario Palermo, all’incrocio con via Ammaturo. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 67 anni originario di Napoli. L’anziano sarebbe stato colto da un malore e avrebbe di conseguenza perso il controllo del veicolo.

All’arrivo dei soccorsi del 118, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, il cui corpo è stato trovato rivolto verso il sedile del passeggero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica stradale della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause dell’accaduto. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri veicoli e si ipotizza che il 67enne possa essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida.

Il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’incidente e ha disposto il sequestro del veicolo e la messa a disposizione della salma per ulteriori accertamenti.