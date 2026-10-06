Auto rubate, targhe contraffatte, esposizione di veicoli non autorizzata, laboratori clandestini per lo smontaggio. Blitz della Polizia Metropolitana che, con due operazioni, ha sequestrato aree a Giugliano e Volla, in provincia di Napoli.

Auto rubate, rifiuti e un’officina clandestina: sequestrate aree a Giugliano e Volla

A Casacelle, in zona Giugliano, gli agenti del Nisa, hanno messo i sigilli a due aree. La prima, un terreno agricolo, era stata trasformata in un piazzale per l’esposizione e la vendita di automobili senza l’autorizzazione necessaria. Non lontano, nascosto da recinzioni e pannelli in alluminio, gli agenti hanno invece scoperto un laboratorio clandestino per lo smontaggio di auto rubate. Secondo gli accertamenti, nell’area venivano manomesse centraline elettroniche e smontati veicoli destinati al mercato illecito dei ricambi.

Sequestrata anche un’Audi RS3 rubata, del valore di circa 70mila euro. Sul posto anche targhe contraffatte, attrezzature tecniche, strumenti da scasso e materiale utilizzato per lo smontaggio dei veicoli. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire la destinazione dei componenti.

A Volla sigilli a un’area di 6500 metri quadrati

A Volla è stata invece sequestrata un’area di circa 6.500 mq sotto il viadotto della SP1 della circumvallazione esterna di Napoli. Nel sito sono state trovate 230 automobili, in gran parte indicate come veicoli d’epoca, circa la metà delle quali smontate e in stato di abbandono.

Gli agenti hanno inoltre accertato la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, due natanti e tre container contenenti scarti e ricambi automobilistici, depositati direttamente sul terreno. L’uomo che gestiva abusivamente l’area è stato denunciato. Le operazioni, in entrambi i casi, sono state coordinate dal comandante della Polizia Metropolitana di Napoli, Lucia Rea.