Duplice omicidio e incendio: queste le ipotesi di reato, per il momento a carico di ignoti, su cui la Procura della Repubblica di Napoli sta lavorando in merito alla tragica esplosione dell’auto prototipo in tangenziale, a Napoli, che ha provocato il decesso della ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, 66 anni, e di Fulvio Filace, 25 anni, studente tirocinante.

Auto esplosa a Napoli, Fulvio è la seconda vittima: s’indaga per duplice omicidio

I militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli insieme con il Ris di Roma dovranno individuare qualsiasi elemento utile sulle cause della deflagrazione, improvvisa, della vettura. Si è parlato di due non meglio specificate “bombole” a bordo dell’auto, ma non ci sono ancora certezze a riguardo.

L’automobile su cui le due vittime viaggiavano era stata realizzata nell’ambito del progetto Life-Save finanziato dall’Unione Europea. Serviva a sperimentare un kit di conversione per l’ibridizzazione di veicoli obsoleti e disponeva, inoltre, di un’elettrificazione retrofit con batterie alimentata da pannelli solari.

Quando la vettura è esplosa e le fiamme hanno avvolto il veicolo, Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace sono rimasti prigionieri del fuoco. Entrambi sono stati tirati fuori dall’abitacolo dai soccorritori e trasportati all’ospedale Cardarelli, nel centro grandi ustionati. I medici hanno cercato di fare il possibile ma dopo quattro giorni di straziante agonia, una delle menti più brillanti del Cnr si è spenta. Troppo gravi le ustioni riportate: almeno il 90% sul corpo, tutte di terzo grado.

E, stamattina, invece è spirato anche Fulvio Filace, anche lui ricoverato al nosocomio napoletano. Aveva ustioni di terzo grado sul 70% del corpo, bronchi occlusi ed era in coma farmacologico. Sarebbe stata proprio una crisi respiratoria a causarne il decesso. Nei giorni scorsi, il 25enne era stato sottoposto a due interventi chirurgici per sostituire i tessuti necrotizzati. Ma proprio quando sembrava che le sue condizioni si fossero stabilizzate, è sopraggiunta la morte.

Ondata di solidarietà per Fulvio

Nei giorni scorsi gli appelli di amici e familiari dello studente avevano provocato una vera e propria ondata di solidarietà a Napoli. In poche ore oltre cento persone si erano presentate al centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli per aiutare lo studente, la cui vita e i cui sogni sono stati spezzati in pochi attimi.