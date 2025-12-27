Auto della scorta di Gratteri coinvolta in un incidente: tre feriti. Illeso il procuratore

Un’auto della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale sulla Statale 106 Ionica, nel tratto che attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’automobile di servizio si sarebbe scontrata con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe tagliato la strada svoltando a sinistra nonostante la striscia continua. A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli sono finiti contro il muretto di recinzione di un bar, coinvolgendo anche una terza auto parcheggiata lungo la carreggiata.

Tre feriti lievi, nessuna conseguenza per Gratteri

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, tutte in modo lieve: i due uomini a bordo dell’auto di scorta e il conducente dell’altra vettura coinvolta. Nessuna conseguenza, invece, per il procuratore Nicola Gratteri, che viaggiava su un’altra macchina del convoglio.

Come previsto dai protocolli di sicurezza, il magistrato non è sceso dall’auto ma ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, informandosi sugli accertamenti in corso e sulle condizioni dei feriti.

Intervento di carabinieri e 118

A dare l’allarme è stato il capo scorta, che ha immediatamente contattato i carabinieri e il personale del 118. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, prestando le prime cure ai feriti e provvedendo al loro trasferimento per ulteriori controlli sanitari.

La Statale 106 Ionica, teatro di numerosi incidenti negli anni, è rimasta parzialmente congestionata per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.