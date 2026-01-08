Aumento dei prezzi e le rinunce della popolazione per far quadrare i conti

Il peso dei rincari inizia già a farsi sentire, nonostante siamo solo nella prima settimana del nuovo anno. A subire gli aumenti più significativi, secondo i cittadini, sono soprattutto i beni di prima necessità. Ma non solo: a salire sono anche i prezzi di tecnologia, abbigliamento e pedaggi. Un aumento generalizzato che investe diversi aspetti della vita quotidiana.

Per molte famiglie diventa inevitabile fare delle rinunce pur di far quadrare i conti. Per capire come i cittadini stanno affrontando questa nuova stretta economica, siamo stati al mercato settimanale di Giugliano, raccogliendo voci e testimonianze sulla gestione del bilancio familiare.