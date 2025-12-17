Assenza di centraline per monitoraggio aria a Giugliano, ass. Russo: “Obbligatorio richiederne”

Il caso dell’assenza di centraline Arpac per monitoraggio dell’aria a Giugliano, sollevato dalla nostra redazione, fa discutere in città. E si tratta di un tema trasversale, che tocca sì l’inquinamento da PM 10, cioè le polveri sottili nocive per la salute legate spesso al traffico, ma anche sul fronte Terra dei fuochi. A Giugliano dunque, epicentro di roghi tossici, non esiste un monitoraggio dell’aria, e tra incendi e enorme flusso di auto, non è dato sapere se l’aria che respirano oltre 100mila abitanti sia salubre o ci siano misure da adottare.