Ancora paura lungo l’Asse Mediano. Questa volta l’episodio avrebbe coinvolto Alessia Quarto, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi e diventata negli anni molto seguita anche sui social.

Asse Mediano, torna l’incubo rapine: Alessia Quarto derubata all’uscita Aversa-Melito

Secondo le informazioni sull’episodio, Quarto sarebbe stata vittima di una rapina mentre percorreva l’importante arteria stradale. Restano da chiarire la dinamica precisa dell’accaduto, il punto esatto in cui si sarebbe verificato l’assalto e l’eventuale bottino sottratto. Al momento, infatti, non risultano disponibili fonti pubbliche verificabili che consentano di ricostruire questi particolari con certezza.

L’episodio riaccende inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza dell’Asse Mediano, già teatro negli ultimi mesi di aggressioni e tentativi di rapina ai danni degli automobilisti. A maggio un automobilista era stato aggredito dopo un presunto tamponamento mentre viaggiava in direzione Casoria; a giugno le forze dell’ordine hanno inoltre eseguito due arresti nell’ambito delle indagini su tentate rapine avvenute nella zona di Sant’Antimo. Alessia Quarto divenne nota nel 2022 dopo una storia raccontata a C’è posta per te, conquistando rapidamente grande popolarità sui social per la spontaneità con cui aveva affrontato la vicenda.