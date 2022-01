Alessia Quarto è stata la protagonista di una delle storie di “C’è posta per te” della prima puntata: la ragazza è stata chiamata dall’ex marito, colpevole di averla tradita con una cugina. Il suo intervento e la sua forza hanno entusiasmato il pubblico, tanto che nelle ultime ore il suo nome è uno dei più ricercati.

Vediamo chi è Alessia Quarto.

Alessia Quarto: chi è, C’è posta per te

Alessia Quarto è una giovane napoletana, originaria di Boscoreale. Ha circa 30 anni, occhi azzurri e capelli biondi. E’ stata protagonista di “C’è posta per te”: la donna è stata chiamata dal marito Giovanni, che le ha chiesto di perdonarlo per il tradimento da lui commesso con una cugina di lui.

I due si erano sposati dopo 14 anni di fidanzamento e stavano cercando di avere un bambino: quando Alessia ha avuto un aborto, il marito non le è stato vicino ma è caduto tra le braccia della parente.

Alessia ha mostrato molto carattere e grande tenacia, non facendosi impietosire dalle lacrime del coniuge e decidendo di non perdonarlo per quanto accaduto. Ha mostrato anche molta ironia, adoperando delle frasi che hanno fatto ridere il pubblico, nonostante la situazione non fosse delle migliori.

A quanto pare i due non sarebbero tornati insieme. Nonostante Alessia sembrava avesse lasciato a Giovanni uno spiraglio di speranza, non chiedendo ancora ufficialmente il divorzio, ha deciso di chiudere la busta, non riuscendo a perdonare l’errore grave subito.

Alessia Quarto: Instagram

Alessia ha raggiunto un grande successo in pochissimo tempo: il suo profilo Instagram conta attualmente oltre 100mila followers, con cui nelle ultime stories la ragazza ha condiviso la propria sorpresa per questo forte riscontro da parte del pubblico, affermando: “Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere”.