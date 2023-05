L’asse mediano sta per riaprire. Dopo il furto di guardrail che ha costretto il comune di Napoli a chiudere l’asse perimetrale Scampia-Melito, l’area nord di Napoli può tirare un sospiro di sollievo. I problemi alla viabilità registrati nelle ultime settimane dovrebbero finire da qui a breve. Ad annunciare la riapertura il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, che si è personalmente interessato sull’andamento dei lavori di ripristino.

Asse perimetrale di Melito-Scampia, verso la riapertura entro pochi giorni

“Sul tratto dell’asse perimetrale la competenza è dell’ufficio grandi assi viari del comune di Napoli – specifica Sarnataro a Teleclubitalia – per consentire la messa in sicurezza dell’area interessata dal furto di guardrail si interverrà con l’installazione di new jersey”.

Una soluzione tampone per permettere la riapertura in attesa dell’intervento definitivo con il montaggio dei guardrail e delle reti di protezione in metallo. “Tempo permettendo – annuncia Sarnataro sulla sua pagina – l’asse dovrebbe riaprire tra questo fine settimana e la prossima”.

Potrebbe dunque trovare il suo epilogo una vicenda che ha tenuto il traffico veicolare paralizzato tra circumvallazione esterna, via Appia, corso Secondigliano, via Santa Maria a Cubito a Marano e Chiaiano, e via Nuova Toscanella, tutti assi viari improvvisamente sovraccaricati dopo la chiusura dell’asse perimetrale.