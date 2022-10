Evita il traffico posizionandosi dietro l’ambulanza, poi filma la scena con il cellulare e pubblica il video su TikTok. Il video che sta facendo il giro del web è arrivato a Francesco Emilio Borrelli, che lo ha postato sulla sua pagina Facebook per denunciarne l’accaduto.

Asse Mediano, evita il traffico mettendosi dietro l’ambulanza: video su TikTok

Come spiega il consigliere regionale di Europa Verde, l’episodio si è verificato lungo l’Asse Mediano. Un uomo ha ben pensato di mettersi in coda al mezzo di soccorso per evitare di restare intrappolato nel traffico che si era formato in seguito a un incidente. “Il tutto filmato con grande nonchalance e postato su Tik Tok come se fosse una cosa divertente o una bravata di cui vantarsi”, spiega Borrelli.

“È un atto indegno e pericolosissimo, assolutamente da condannare. Un gesto che purtroppo vediamo spesso sia in città che su strade extraurbane. Un esempio sbagliatissimo da seguire”, ha commentato l’esponente dei Verdi. “Chi commette certe cose – ha aggiunto – va duramente punito per far passar la voglia, a lui e chiunque pensi di poter fare una roba del genere, di ripetersi”.