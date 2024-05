Ennesimo incidente mortale sull’Asse Mediano (provinciale 335). Questa volta a perdere la vita un uomo di 61 anni che viaggiava in sella a una moto in compagnia di un’altra persona. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’uscita per il centro commerciale Jambo, tra i comuni di Parete e Trentola Ducenta.

Incidente sull’Asse Mediano, muore centauro 61enne: grave l’amico

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. La vittima è arrivata al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno in condizioni già critiche. Sulla moto c’era anche un 44enne, trasportato anche lui in condizioni serie alla struttura ospedaliera della cittadina domizia.

Le indagini

Sull’incidente – l’ennesimo, sull’asse mediano – sono in corso indagini della Polizia Stradale. La salma del centauro deceduto è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Il precedente

Solo pochi giorni fa l’asse mediano era stato teatro di un altro incidente all’altezza di Gloria, direzione Lago Patria. In quella circostanza a perdere la vita è stato il 41enne giuglianese Luigi Migliaccio, pure lui in sella a un motociclo, e rimasto decapitato dall’impatto col guardrail.