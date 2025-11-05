Afragola, assalto criminale all’alba all’istituto di credito: banditi via con sportello bancomat

All’alba ad Afragola assalto alla filiale della Credit Agricole in via Amendola. I banditi hanno sradicato uno sportello bancomat e l’hanno portato via. Ancora da quantificare il bottino.

Afragola, assalto all’istituto di credito di via Amendola: banditi via con il bancomat

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia. La banda è entrata in azione poco dopo le 5. I malviventi hanno sfondato l’ingresso dell’istituto di credito con un’auto ariete – probabilmente un Fiat Doblò -; successivamente hanno sventrato lo sportello bancomat e lo hanno caricato su un altro veicolo. Infine sono scappati a bordo di quest’ultimo mezzo lasciando l’auto-ariete sul posto. I danni alla facciata del palazzo sono ingenti. Sull’asfalto sono presenti ancora vetri infranti e calcinacci. Dettagli utili potranno emergere solo dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Il precedente

Un colpo con modalità simili fu perpetrato nell’aprile del 2022. Anche in quella circostanza la banda agì con un escavatore. Nel mirino però dei malviventi ci fu lo sportello bancomat dell’Unicredit in corso Enrico De Nicola. Due componenti furono arrestati dalla Polizia intervenuta dopo l’attivazione del sistema d’allarme.