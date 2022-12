Assalto al Centro Commerciale Campania il giorno di Santo Stefano. In fila dalle prime ore di questa mattina centinaia di persone, molte delle quali con un obiettivo preciso: entrare al Primark. A distanza di una settimana dall’inaugurazione, infatti, non si placa il flusso di clienti che vuole entrare all’interno del mega store.

Assalto al Campania, clienti in fila dalle prime ore del mattino per il Primark

Nonostante sia un giorno di festa, già prima delle 10 – orario ufficiale di apertura del centro commerciale – decine di persone si sono accalcate agli ingressi per entrare. Una volta che le saracinesche si sono sollevate, i primi consumatori si sono precipitati al Primark, come documenta un video pubblicato da “Edizione Caserta”.

Neanche Santo Stefano e le tavolate natalizie hanno fatto desistere gli amanti dello shopping. In tanti hanno voluto approfittare di questa giornata di festa per andare a visitare l’amato negozio. L’apertura dello store britannico era attesa da moltissimo tempo e adesso che finalmente Primark è arrivato in Campania c’è folla ogni giorno, da quel 19 dicembre che ne ha visto l’inaugurazione. Le premesse di oggi suggeriscono che ci sarà fila almeno fino alla fine delle festività natalizie.