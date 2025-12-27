Assalto nella notte a Teverola ai danni della filiale Crédit Agricole di via Roma. Erano circa le 4.30 quando un commando, composto secondo le prime stime da una decina di persone, sarebbe entrato in azione mettendo a segno un colpo rapido e violento che avrebbe provocato ingenti danni all’istituto di credito.

Assalto al bancomat a Teverola, fatto esplodere lo sportello della banca Crédit Agricole

I malviventi avrebbero agito con modalità ben collaudate. Dopo aver bloccato l’area e accertata l’assenza di passanti, il gruppo avrebbe preso di mira lo sportello bancomat, collocando davanti un potente ordigno. La detonazione avrebbe fatto saltare in aria l’ATM e sarebbe stata avvertita in gran parte del centro cittadino, spingendo numerosi residenti ad allertare le forze dell’ordine.

L’esplosione avrebbe causato gravi danni alla facciata della banca e agli ambienti interni: vetri infranti, infissi divelti e detriti finiti sulla carreggiata di via Roma. Subito dopo la deflagrazione, il commando sarebbe riuscito ad asportare il bancomat e il denaro contenuto al suo interno, per poi darsi alla fuga nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi tecnici. Al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della filiale e delle strade adiacenti per ricostruire le fasi dell’assalto e individuare i responsabili. Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino. Evidenti invece i danni strutturali subiti dall’istituto di credito, che resterà chiuso per consentire gli interventi di messa in sicurezza e ripristino.