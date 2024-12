Sono ore d’ansia quelle vissute ad Arzano per le condizioni di Giuseppe Caiazza, un giovane di 18 anni e alunno dell’ultimo anno del liceo scientifico “Bruno Giordano”. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 7 dicembre in Via Atellana, dove la moto che stava guidando si è scontrata frontalmente con una Seat Altea.

Arzano, scontro frontale tra scooter e auto: si prega per Giuseppe Caiazza

L’impatto, violentissimo, ha causato gravi ferite al giovane, che è stato immediatamente soccorso e trasportato al Secondo Policlinico di Napoli. Caiazza ha riportato numerosi traumi interni, ma il casco che indossava potrebbe avergli salvato la vita.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia municipale di Arzano, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, il giovane proveniva dalla direzione di Casandrino quando si è trovato davanti la Seat Altea, guidata da un 40enne del posto. L’auto stava uscendo da un parcheggio di uno dei centri commerciali situati lungo via Atellana.

L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. La violenza dello scontro ha sbalzato il giovane e la sua moto in aria. Il mezzo a due ruote è andato a finire contro il lato posteriore di un’auto parcheggiata, mentre Giuseppe è stato scaraventato contro il parabrezza di un’altra vettura, per poi cadere rovinosamente sull’asfalto.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare sia la moto che l’auto per effettuare i rilievi necessari. Anche i cellulari dei due conducenti sono stati sequestrati per accertare eventuali distrazioni dovute all’uso del telefono durante la guida.

Il conducente della Seat Altea, risultato negativo agli esami tossicologici e all’alcol test, è stato ascoltato dalle autorità. Al momento, restano al vaglio le cause precise dell’incidente, mentre si indaga anche sulla velocità dei veicoli coinvolti e sulla visibilità in quel tratto di strada.