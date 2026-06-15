Maxi operazione dei Carabinieri all’alba tra Arzano e i comuni limitrofi. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura.

Blitz anti-camorra tra Arzano e hinterland: 17 arresti contro il clan della 167

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. L’operazione rappresenta l’esito di una lunga indagine condotta tra il 2021 e il 2022, che ha consentito agli inquirenti di ricostruire l’operatività del cosiddetto “clan della 167”, considerato articolazione territoriale del clan Amato-Pagano, storicamente radicato nell’area nord di Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe esercitato un forte controllo sul territorio di Arzano e delle zone circostanti, imponendo la propria egemonia soprattutto attraverso sistematiche richieste estorsive ai danni di imprenditori e commercianti locali. Le vittime sarebbero state costrette a versare somme di denaro per poter continuare a svolgere le proprie attività senza subire ritorsioni.

Affiliati picchiati per dirimere conflitti interni al clan

Gli investigatori hanno inoltre documentato una particolare propensione del sodalizio all’uso della violenza. Le aggressioni non sarebbero state rivolte soltanto verso l’esterno, ma anche all’interno dell’organizzazione stessa. Alcuni affiliati, infatti, sarebbero stati vittime di violente percosse per dirimere contrasti e questioni sorte nell’ambito delle dinamiche interne al clan.

L’operazione odierna rappresenta un nuovo colpo inferto alle organizzazioni criminali attive nell’area a nord del capoluogo campano. Le persone coinvolte nel provvedimento cautelare sono attualmente indiziate dei reati contestati e la loro posizione sarà valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario.