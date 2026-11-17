Per le festività natalizie del 2026 il comune di Arzano chiede aiuto ai cittadini. Negli scorsi giorni la giunta comunale ha presentato un bando in cui si invita la cittadinanza ad aiutare l’amministrazione a finanziare, con donazioni libere gli allestimenti di natale. Una delle motivazioni di questa iniziativa, sarebbe la difficoltà finanziaria dell’ente, che sta affrontando una procedura di riequilibrio pluriennale. La notizia non e’ stata ben accolta dai cittadini, che già sommersi da tasse e oneri, potrebbero essere costretti a sostenere ulteriori spese per poter ospitare in città nuovi addobbi per le feste.

Dopo le polemiche dei cittadini sulla questione, l’assessore Iodice ha dato alcuni chiarimenti, dichiarando che le donazioni servono ad integrare fondi già presenti, e i fondi ricevuti saranno adoperati anche per altre iniziative nel 2027.