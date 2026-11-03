Arzano. Furti a raffica, commercianti esasperati: “Dov’è zona rossa?”

È allarme furti ad Arzano, dove una serie di colpi sta mettendo in ginocchio le attività commerciali. Nonostante la proroga della zona rossa, residenti e commercianti denunciano controlli insufficienti e un crescente clima di insicurezza. Preoccupazione anche per i continui atti vandalici nella villa comunale. I cittadini chiedono maggiori pattugliamenti, videosorveglianza e interventi concreti per garantire sicurezza e legalità.