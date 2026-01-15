Arzano, due edifici a rischio crollo: sgomberate 36 famiglie

Emergenza sicurezza ad Arzano, dove due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo e 36 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il provvedimento di sgombero è scattato in via precauzionale dopo la comparsa improvvisa di crepe, cedimenti e segnali di instabilità strutturale negli immobili situati tra via Verdi e via Pascoli, a pochi passi dal teatro Eduardo.

Lesioni strutturali e sottoservizi nel caos

I vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di un residente, hanno riscontrato gravi lesioni non solo nelle murature ma anche nelle fondazioni. Sotto osservazione è finita in particolare la rete dei sottoservizi, con condotte idriche e fognarie datate e infrastrutture interrate che potrebbero aver contribuito al cedimento. I rilievi tecnici hanno evidenziato problemi di stabilità urgenti da sanare.

Otto nuclei familiari sono stati sistemati dal Comune in un albergo a Casoria, mentre altri hanno trovato ospitalità presso parenti e amici. Gli edifici sgomberati, uno di sette piani costruito nel 1966 e una palazzina più bassa, saranno sorvegliati giorno e notte da vigilanza privata incaricata dall’amministrazione comunale. Secondo quanto trapela, i tempi per il rientro non saranno brevi. Saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici, interventi sulle criticità strutturali e opere di messa in sicurezza.