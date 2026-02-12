Arzano, crolla edificio in centro: sgomberate 14 famiglie

Crollo parziale di una palazzina fatiscente in via Zanardelli, ad Arzano. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha fatto scattare l’immediata attivazione delle procedure di emergenza e la convocazione, del Centro Coordinamento Soccorsi da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Riunione in Prefettura per la gestione dell’emergenza

Alla riunione hanno partecipato il Centro Operativo Comunale, attivato subito dopo l’evento, l’assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, il commissario prefettizio del Comune di Arzano, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Giuseppe Paduano, oltre ai rappresentanti delle forze di polizia, della Asl Napoli 2 Nord, della Protezione civile regionale e della Croce Rossa. Nel corso del vertice è emerso che la palazzina era già stata sgomberata anni fa ed era oggetto di una ordinanza di messa in sicurezza con demolizione, mai eseguita.

Evacuazione precauzionale di 14 nuclei familiari

Dai sopralluoghi dei Vigili del Fuoco è emersa la necessità di procedere, in via precauzionale, allo sgombero di 14 nuclei familiari, per un totale di 34 persone, residenti nella corte della struttura o negli edifici prospicienti. Ventisei persone hanno trovato autonoma sistemazione, mentre otto sono state accolte in strutture alberghiere.

Assistenza e controlli sul territorio

La Asl Napoli 2 Nord garantirà assistenza sanitaria ai cittadini che ne faranno richiesta. Le forze dell’ordine svolgeranno servizi di vigilanza anti-sciacallaggio. La situazione resta costantemente monitorata.