Rapina nella notte ad Arzano, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato tre minorenni — due 17enni e un 16enne — e denunciato un 18enne, tutti residenti in città, con l’accusa di rapina aggravata.

Arzano, 25enne rapinato mentre è in auto: arrestati tre minorenni, nei guai anche un 18enne

Un 25enne di Casoria si è presentato ai Carabinieri riferendo di essere stato avvicinato da tre giovani mentre sostava a bordo della propria auto in Corso Salvatore d’Amato. I tre, armati di una pistola e di un taser, gli avrebbero sottratto alcuni gioielli che indossava e una sigaretta elettronica, fuggendo poi a bordo di un’auto.

Poco dopo, una pattuglia ha individuato in Piazza Marconi un veicolo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. A bordo c’erano quattro giovani. Durante i controlli, uno di loro aveva ancora con sé la sigaretta elettronica rubata, mentre il 25enne ha riconosciuto i tre minorenni come presunti autori della rapina. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato inoltre al rinvenimento, nell’abitazione di uno dei minorenni, di una pistola a pallini priva di tappo rosso, sequestrata dai militari. I tre arrestati sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Napoli, ai Colli Aminei. Le indagini proseguono per verificare se il gruppo possa essere coinvolto in altri episodi analoghi nella zona.