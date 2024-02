Inizia oggi l’incarico da comandante della polizia municipale di Giugliano per Emiliano Nacar. Il comando di via Palumbo sarà guidato da Nacar che ha lasciato la guida dei caschi bianchi di Marigliano e prima ancora di Portici.

Nonostante il comando possa contare su appena 50 agenti, Nacar fa sapere che l’attenzione sarà su tutti i settori di competenza, a partire però dall’ambiente.