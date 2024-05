L’ondata di microcriminalità che ha colpito la fascia costiera negli ultimi tempi non conosce tregua. I malviventi questa notte hanno fatto irruzione nei locali di un’agenzia immobiliare di Lago Patria.

Giugliano, fascia costiera senza tregua: ladri in azione nell’agenzia immobiliare

I ladri sono penetrati all’interno dell’attività di via Lago Patria. I titolari questa mattina si sono ritrovati davanti la triste sorpresa. Ancora da quantificare il bottino. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che ha già avviato le indagini. Determinanti potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza.

L’allarme ormai si estende dalla fascia costiera al centro. Nel mirino dei criminali sia le attività commerciali che le abitazioni. In via Santa Caterina da Siena, in cinque, alle ventuno di sabato, hanno tentato di entrare in una villetta per poi andare via a mani vuote. Alla luce degli ultimi episodi, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha deciso di convocare un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nella terza città della Campania.