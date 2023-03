Sarà inaugurato quest’estate il nuovo parco acquatico MagicSplash. La struttura per il divertimento per adulti e bambini aprirà i battenti a Valmontone e affiancherà Magicland. Per questo motivo l’azienda sta cercando 100 persone da inserire nell’organico in vista della nuova apertura.

In estate arriva Magic Splash: il nuovo parco acquatico cerca 100 persone da assumere

A dare la notizia è l’azienda stessa, tramite un recente comunicato. Il parco acquatico offrirà ai visitatori spiaggia, piscine, scivoli acquatici e aree ristoro. Nascerà grazie all’investimento di ben 15 milioni di euro e contribuirà a creare nuova occupazione sul territorio. Le assunzioni MagicSplash in arrivo coinvolgeranno infatti circa 100 risorse.

Il parco acquatico si rivolge, in particolare, ai visitatori alla ricerca di divertimento e relax estivo, con la possibilità di fare bagni, rilassarsi al sole e utilizzare giochi acquatici. Presenterà una scenografia caraibica e sarà dotato di piscine e spazi dedicati ai bambini. I posti di lavoro MagicSplash in arrivo sono mirati a reclutare il personale che si occuperà di gestire le numerose attività e i servizi che il parco offrirà agli ospiti.

Le figure ricercate e come candidarsi

In particolare si cercano 35 bagnini ed assistenti bagnanti, operatori sanitari per il punto di primo soccorso presente presso il sito, addetti alla ristorazione e alle vendite, addetti alla biglietteria e alle pulizie, animatori e altre figure.

Gli interessati potranno inviare le candidature tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella pagina Contatti del sito web dedicato alla struttura, accanto alla voce “Lavora con noi”. Inoltre, visitando la sezione dedicata al recruiting sul sito internet di MagicLand, si possono conoscere le attuali posizioni aperte, a cui è possibile candidarsi online, tramite l’apposito form per l’invio del cv.