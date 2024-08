Intorno alle 8 del mattino, la nave Life Support di Emergency attraccherà nel porto di Napoli con a bordo 41 migranti salvati nelle acque libiche.

Arriva a Napoli la nave Life Support di Emergency con 41 migranti a bordo

Si tratta di tutti uomini provenienti da Siria, Egitto e Bangladesh, tra cui tre minori non accompagnati. Le loro condizioni di salute sono stabili e sono state costantemente monitorate durante i tre giorni di navigazione.

I migranti hanno raccontato di essere partiti da Sabrata, in Libia, a bordo di una piccola barca in vetroresina. Quando l’imbarcazione è andata in difficoltà, sono stati soccorsi dalla Life Support nella notte di lunedì scorso. Due persone che erano sull’imbarcazione hanno rifiutato l’aiuto e si sono allontanate. Dalla sua attivazione nel dicembre 2022, la nave di Emergency ha salvato 1.897 vite.