Il Comune di Casoria ha aderito alla Rete Nazionale degli Assessorati alla Gentilezza: una strada già intrapresa da oltre 150 Comuni italiani diventati Costruttori di Gentilezza. Il compito è quello di potenziare e diffondere la cultura e la pratica di questo modo di agire nelle scelte quotidiano, promuovendo tali valori soprattutto tra le giovani generazioni e creando relazioni solide e costruttive tra cittadini ed istituzioni. La delega è stata assegnata dal sindaco Raffaele Bene all’attuale Assessore al Personale Roberta Giova.

L’assessorato nello specifico dovrà occuparsi di costruire buone pratiche di gentilezza partendo dalla buona educazione e invitando al rispetto verso il prossimo nei toni e nei tempi. Particolare attenzione verrà riservata in ogni fase alla cura di chi soffre, come i malati e le persone sole, alle persone in difficoltà, siano essi disoccupati, anziani, disabili o genitori separati.

Il Comune dal canto suo prende l’impegno di aderire agli obiettivi del Progetto Nazionale di Costruiamo Gentilezza ed alle due Giornate Nazionali previste per il 22 settembre e il 21 marzo. Cruciale sarà l’attenzione verso i bambini e l’incremento delle politiche giovanili, con la partecipazione alla vita politica in organismi come il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Nel nostro servizio l’intervista all’assessora alla gentilezza Roberta Giova: