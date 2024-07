Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di arresto per i carabinieri di Marigliano, che hanno fermato un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, identificato come Giuseppe Santella.

I militari hanno notato una luce provenire dalla fessura di un box auto, innescando il sospetto di una presenza illecita all’interno.

Contrariamente alle attese, ad aprire la porta del garage non è stato un ladro, ma il proprietario stesso, Santella, che si è visto costretto ad arrendersi di fronte alla scoperta dei carabinieri.

Arrestato 28enne a Marigliano: la refurtiva

All’interno del box di 50 metri quadrati, le forze dell’ordine hanno sequestrato un arsenale: una pistola calibro 9×21 carica di 10 colpi, un revolver calibro 22 con tre cartucce, un giubbotto antiproiettile, e 40 proiettili di vario calibro. È stato inoltre trovato denaro contante per un totale di 1.650 euro e una Range Rover di ultimo modello, risultata rubata solo il giorno precedente.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per determinare un loro possibile impiego in crimini violenti o altri delitti. Le indagini sono ancora in corso, con i carabinieri al lavoro per stabilire se Santella possa essere coinvolto in recenti furti o rapine nella zona di Napoli e provincia.

Giuseppe Santella, nato a Nola il 26 giugno 1996, ora dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e ricettazione.