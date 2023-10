Gli arresti di Tony Colombo e Tina Rispoli hanno spaccato in due il mondo dei social. Sono in tanti ad esprimere sostegno alla coppia che nella mattinata di ieri è finita in carcere dopo una retata da parte dei Carabinieri del Ros che ha portato all’arresto 27 persone appartenenti al clan Di Lauro.

Arrestati Tony e Tina, Rita De Crescenzo esprime vicinanza alla coppia

In difesa di Tony e Tina anche l’influencer Rita De Crescenzo che ha espresso attraverso i suoi canali social la sua vicinanza alla coppia. La De Crescenzo ha accusato chi, sui social, critica i due coniugi: “È successa questa disgrazia a Tony e Tina“. “Smettetela di godere sulle disgrazie degli altri”.

Ma la TikToker non è l’unica ad esprimere il suo sostegno al cantante e alla moglie, stanno, infatti, girando sui social vari video di personaggi dello spettacolo che prendono le difese di Tony Colombo e della Rispoli. L’ex moglie del cantante, Luana La Rosa, madre dei tre figli del cantante, ha preferito invece non esprimersi sulla vicenda: “Vi prego, rispettate me e i miei figli in questo momento, senza scrivere nessun commento o mandare messaggi in privato…nel silenzio e nell’umiltà vogliamo andare avanti.”