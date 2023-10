Ingenti investimenti nel settore delle aste giudiziarie immobiliari, minacce rivolte ad altri partecipanti per costringerli a non presentarsi, permettendo agli emissari del sodalizio di aggiudicarsi gli immobili, la cui successiva rivendita avrebbe finanziato le ulteriori attività illecite del sodalizio. È una “svolta imprenditoriale” del clan Di Lauro scoperta nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, che ha portato all’alba di oggi a 27 misure cautelari, eseguite dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale partenopero, e sequestri di beni mobili e immobili di circa 8 milioni di euro.

Camorra, svolta ‘imprenditoriale’ del clan Di Lauro: 27 arresti, ci sono anche Tony e Tina Colombo

Tra gli indagati figurano anche il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Entrambi saranno condotti in carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno ricostruito l’operato del clan Di Lauro nell’arco di tempo tra il 2017 ed il 2021, mentre erano in corso le indagini per la cattura del latitante Marco Di Lauro ( arrestato il 2 marzo del 2019). In particolare, gli inquirenti hanno documentato come la cosorteria criminale stava cambiando, pur nel rispetto delle tradizionali regole imposte da Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo `o milionario.

Alleanze per creare investimenti meno rischiosi

Dalle carte dell’inchiesta della Procura, emerge che i Di Lauro avevano avviato una sorta di “joint venture”, ossia una vera e propria partnership tra varie organizzazioni criminali di Secondigliano, come i Licciardi e Vinella-Grassi, il cui unico scopo era quello di raggiungere obiettivi economici comuni, come l’aggiudicazione di aste immobiliari.

Gli investimenti in attività meno rischiose rispetto al passato riguardavano anche la costruzione di società fittiziamente intestate a terzi (ora sottoposte a sequestro): una nota palestra, una sala scommesse, alcuni supermercati e il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Relativamente a quest’ultima attività, gli investigatori hanno scoperto che era stata creata un’ulteriore associazione, stabile e transnazionale, diretta dal clan Di Lauro, che si occupava di traffico di tabacchi, con importazioni da paesi dell’Est europeo, quali Bulgaria e Ucraina di circa 1500 Kg di sigarette.

Le sigarette, poi, venivano immesse sul mercato campano, attraverso una rete di grossisti che rifornivano i rivenditori al dettaglio e dai quali, settimanalmente, venivano prelevate grosse somme di denaro.