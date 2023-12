Esplose due colpi di pistola in prossimità di un gruppo di persone e per pura casualità non ci furono feriti perché i proiettili si conficcarono in un veicolo in sosta in un parcheggio. A distanza di mesi, è stato individuato il responsabile di quella “scorreria” armata. In manette è finito un 15enne, collocato in comunità dai Carabiieri della tenenza di Cercola.

Armato di pistola esplose 2 colpi davanti alle persone nel Napoletano: arrestato 15enne

Il provvedimento è stato emesso ieri dal Tribunale per i Minorenni di Napoli. L’episodio contestato all’adolescente risale allo scorso marzo, nel complesso di edilizia popolare sito in località Caravita, a Cercola.

Le indagini condotte dai militari della Tenenza di Cercola e coordinate dalla Procura di Napoli hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, che dovrà rispondere della detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola, utilizzata per spaventare i presenti. L’arrestato è stato accompagnato in comunità, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.