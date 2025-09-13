Si era presentata in carcere come familiare autorizzata per un colloquio, ma il suo comportamento non è sfuggito al fiuto infallibile di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. Così una donna è stata arrestata nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, mentre tentava di introdurre 100 grammi di hashish nella casa circondariale di Ariano Irpino.

Ariano Irpino, al colloquio in carcere con hashish nelle parti intime: arrestata una donna

La sostanza stupefacente era stata accuratamente nascosta nelle parti intime, in modo da eludere una perquisizione sommaria. Tuttavia, i controlli mirati predisposti con l’ausilio del Nucleo Cinofili del distaccamento di Avellino hanno portato alla scoperta e al successivo sequestro.

A rendere nota la vicenda è stato l’USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria). “Un plauso ai colleghi del Nucleo Cinofili e al personale del reparto di Ariano Irpino – ha dichiarato Giuseppe Moretti, presidente del sindacato – che con Spike non danno tregua agli spacciatori. Nonostante un deficit di organico di circa 50 unità, la polizia penitenziaria riesce, con grande spirito di sacrificio, a garantire ordine e sicurezza all’interno delle carceri”. La donna, dopo la scoperta, è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.