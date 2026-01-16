Area giuglianese senza Giudice di Pace: accordo per nuova sede ad Aversa

Una parte di Napoli nord (i 7 comuni del comprensorio giuglianese) resterà senza Giudice di Pace. Dopo i problemi della struttura di Marano, ieri è stato trovato l’accordo per aprire una seconda sede ad Aversa, cittadina che ospita il tribunale di Napoli Nord.

La riunione si è tenuta in prefettura a Caserta. Al tavolo presenti il prefetto Lucia Volpe, il presidente del tribunale Francesco Todisco, rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord guidati da Gianluca Lauro, sindaco e vicesindaco di Aversa, Francesco Matacena e Alfonso Oliva. L’accordo riguarda la ricollocazione nell’ex carcere mandamentale di via Filippo Saporito. Una seconda sede quindi nella cittadina normanna. Ancora uffici di Napoli Nord che vanno a Caserta Sud.

Dopo anni complicati per la gestione che era stata affidata ai comuni, la struttura maranese ha vissuto il suo epilogo a fine 2025. Il presidente del tribunale Francesco Todisco ne aveva chiesto la soppressione. Poi nei giorni prima del Natale è arrivato il sequestro della struttura ad opera della Guardia di Finanza del Gruppo di Giugliano: contestate gravi violazioni della normativa sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

L’amministrazione comunale di Giugliano intanto si era mossa per portare l’ufficio giudiziario a Giugliano. Troppo tardi però stando agli ultimi sviluppi. Ieri è stato sancito l’accordo per la nuova sede ad Aversa. “Avremmo preferito restare a Marano – fa sapere alla nostra redazione il presidente dell’ordine degli avvocati Gianluca Lauro – ma lì non ci è stata offerta una sede alternativa.

Il sindaco Matacena avrebbe concesso la struttura chiedendo anche un nuovo parcheggio multipiano in zona ed un miglioramento dei trasporti. Si parla anche di una terza stazione della metropolitana ad Aversa. I tempi stimati per i lavori nell’ufficio ufficio giudiziario nell’ex carcere di via Saporito sarebbero di circa un mese e mezzo.